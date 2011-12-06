У Бориславі на Львівщині стане кращою питна вода

Львв. 6 грудня. УНІАН. У Бориславі реконструюють водозабір "Ріпне". На сьогодні день вже завершенні роботи з риття котловану під майбутнє озеро, в якому відбуватиметься відповідно до всіх стандартів очищення води, яка подаватиметься в місто, зведено дамбу висотою чотири метри та розпочато будівництво будівлі під електролізну установку.

Бориславський міський голова Володимир Фірман зазначив, що з завершенням реконструкції водозабору "Ріпне" у місті суттєво поліпшиться водопостачання. Адже у Бориславі й надалі залишається гострим питання водозабезпечення. «Декілька місяців немає дощів і в річках та потічках різко зменшився дебет води. І саме через локальні водозабори Борислав маємо шанс і можливість покращити цю ситуацію», - додав Володимир Фірман.

Нагадаємо, місто Борислав перемогло у всеукраїнському конкурсі "Питна вода". Для реалізації цього проекту передбачено 4 млн 147 тис. грн. З них співфінансування 30% з міського бюджету – 980 тис. грн. Зокрема, підприємство «Техно-ресурс" має збудувати новий басейн, дамбу і встановити сучасні очисні споруди, які будуть працювати без застосування хлору.

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