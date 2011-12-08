Київ. 8 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про вибори народних депутатів України», ухвалений Верховною Радою 17 листопада.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента з посиланням на главу Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

За його словами, В.ЯНУКОВИЧ вітає консолідацію усіх політичних сил Верховної Ради довкола закону про вибори.

Як зазначив С.ЛЬОВОЧКІН, новий закон готувався за участю вітчизняних і міжнародних експертів, відповідає світовим стандартам демократії і є виконанням відповідних міжнародних зобов’язань.

Президент України вважає, що наступні парламентські вибори, які відбудуться відповідно до цього закону, будуть демократичними і засвідчать вільне волевиявлення українського народу, відзначив С.ЛЬОВОЧКІН.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до цього виборчого закону, вибори народних депутатів проводитимуться за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою. Закон встановлює 5% виборчий бар`єр і заборону на участь у виборах блоків партій.