Застрелили сина голови профспілки освітян Львівщини

Львів. 8 грудня. УНІАН. Син голови обласної профспілки працівників освіти і науки Марії Яцейко Андрій трагічно загинув. Про це інформує сайт Львівської крайової організації Народного Руху України.

„Львівська крайова організація Народного Руху України висловлює своє співчуття голові обласної профспілки працівників освіти і науки Марії Яцейко з приводу трагічної загибелі її сина Андрія”, - повідомляється на сайті ЛКО НРУ.

Як стало відомо УНІАН, 28-річного чоловіка, близько 23.00 7 грудня, кількома пострілами застрелили на подвір’ї власного будинку у смт Брюховичі неподалік Львова.