"Карпати" - "Динамо". Анонс першої битви на "Арені Львів"

Київ. 9 грудня. УНІАН. Один з центральних матчів 20-го туру Прем'єр-ліги відбудеться у суботу на новій "Арені Львів". В гості до "Карпат" завітає віце-чемпіон останніх двох років київське "Динамо".

Ще за годину до початку зустрічі відбудуться урочистості з приводу переїзду "Карпат" на новий стадіон, а під час самої гри вболівальники зроблять цікавий перфоманс.

Прем'єр-ліга. 20-й тур

Львів. Стадіон "Арена Львів". Початок матчу - о 16:00

Головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)

КАРПАТИ Львів - ДИНАМО Київ

Історія принципового протистояння команд у рамках чемпіонату України нараховує 35 матчів. Із них у 22-х поєдинках "Динамо" святкувало перемогу, вісім матчів завершувалися внічию, а п'ять – перемогою "Карпат". При цьому різниця м'ячів вражає – 64:27 на користь динамівців.

У Львові команди зустрічалися 17 разів. Дев'ять матчів вигравали кияни, чотири рази була нічия і у чотирьох іграх перемогу святкували львів'яни.

Найбільший рахунок, який фіксувався у матчах між командами, – 7:3. Уболівальників порадували результативністю в першому колі сезону 2007/2008, коли "Карпати" приїхали до Києва. А ось найчастіше підсумковим на табло залишався рахунок 2:0 – таких випадків нараховується сім, у тому числі й матч першого кола нинішнього сезону.

Примітно, що "Карпати" є першим в історії чемпіонатів України клубом, який завдав поразки багаторазовому чемпіону з різницею у два м'ячі. Це сталося на очах у львівських уболівальників 30 липня 2000 року, і тоді "Карпати" виграли з рахунком 2:0.

Найкращим бомбардиром у матчах проти "Карпат" є нинішній "канонір" Максим Шацьких (7 м'ячів). У "Карпат" же найвлучніший – бразилець Вільям Батіста, який тричі відзначався у воротах "Динамо". Свій гольовий доробок бразилець може поповнити вже завтра.

Нагадаємо, що "Динамо" є лідером чемпіонату, випереджаючи "Шахтар" на одне очко. А от "Карпати" посідають незвичне для себе 13-е місце.

ТСН