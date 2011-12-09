«Укрзалізниця» ввела новий графік руху у міжнародному сполученні

Київ. 9 грудня. УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» з 11 грудня 2011 року вводить новий графік руху потягів у міжнародному сполученні, який діятиме до 8 лютого 2012 року.

Як повідомляє «Укрзалізниця», графік передбачає курсування 14 пар потягів з країнами Західної Європи.

Зокрема, формуванням «Укрзалізниці» такі потяги:

№ 29/30 Київ-Берлін «Каштан» - 3 вагони Київ-Берлін, а з 19.12.2011 - 5 вагонів Київ-Берлін. Потяг слідує через Польщу до Німеччини з більш пізнім відправленням з Берліна о 16.22 (замість 15.24).

№ 67/68 Київ-Варшава. Потяги № 29/30 і № 67/68 змінили маршрут проходження - через Шепетівку-Здолбунів (замість Олівськ-Сарни).

Формуванням «Укрзалізниці» і Польських залізниць відправлятиметься потяг № 35/36 Львів-Вроцлав.

Формуванням РЖД відправлятимуться потяги: № 15/16 Москва-Будапешт, у складі якого курсує вагон «Укрзалізниці» Київ-Будапешт; № 59/60 Москва-Софія ”Болгарія-Експрес”, в якому курсують вагони «Укрзалізниці» Київ-Софія, і потяг № 52/51 Саратов-Варна, який курсуватиме влітку.

Формуванням Білоруських залізниць відправлятиметься літній потяг № 101/102 Мінськ-Варна, формуванням ЖСР (Словаччина) — дві пари потягів у сполученні Чиєрна-Чоп, формуванням МАВ (Угорщина) — п`ять пар потягів сполученням Захонь-Чоп.