На західній Україні викрили нову піраміду в стилі МММ

Київ. 14 грудня. УНІАН. В шести областях заходу України 3 роки поспіль працювала фінансова піраміда, організатори якої встигли обдурити понад 1000 чоловік.



За весь період існування піраміди шахраї видурили в людей понад 2,5 млн гривень.

Філії махінаторів були в Ужгородській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Хмельницькій та Вінницькій областях, центральний офіс знаходився в Чернівецькій області.

Суть шахрайства полягала в тому, що фірма начебто видавала кредит на бажану суму без жодної довідки про доходи, під малі проценти, а гасити дозволяли маленькими внесками на довгий строк.

Люди велися на такі умови, їх змушували заплатити страховий платіж, а після цього потрібно було чекати, поки необхідна сума назбирається в «фонді», який формували своїми внесками люди. Той, хто платив більшими сумами, той, начебто, і отримував кредит швидше.

Піраміда була гарно продумана: люди,які заплатили кошти, сподіваючись отримати свої гроші, платили і далі, місяць, за місяцем. Людей лякали тим, що при зупинці оплати кредиту його так і не нададуть.

Оголошення про надання «кредитів» фірма розміщувала в місцевих ЗМІ, працівники роздавали їх на вулицях міст. Після того, як обдурені люди почали звертатись до міліції та в суд, фірму було викрито правоохоронцями.

Організатор піраміди арештований, четверо його співучасників - випущені під підписку про невиїзд.

Порушено кримінальну справу за шахрайство, махінаторам загрожує від 3-х до 8-ми років тюрми.

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