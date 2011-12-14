У Львові вшанували ліквідаторів ЧАЕС

Львів. 14 грудня. УНІАН. Сьогодні у Львові пройшли заходи із вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Біля наметового містечка чорнобильців, встановленого учасниками акції протесту біля Львівської ОДА, відбулася панахида пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, яку відправили три священнослужителі різних конфесій. Було присутньо близько 80 представників громадських організацій „Матері Чорнобиля”, „Діти Чорнобиля Львівщини”, ГР „Вперед!” та учасники акції протесту, які несуть цілодобову вахту в наметовому містечку.

Сьогодні у Львові також пройшли заходи вшанування ліквідаторів ЧАЕС на площі біля пам'ятного знаку "Героям і жертвам Чорнобиля" у Львові.

Керівництво Львівської ОДА, обласної та міської рад, Львівської обласної організації «Союз Чорнобиль України», а також представники громадськості, поклали квіти до пам'ятного знаку «Героям і жертвам Чорнобиля». Вшанувати пам’ять про чорнобильців прийшло близько чотириста осіб. Потім священнослужителі Церкви Пресвятої Богородиці УГКЦ провели молебень за упокій учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, під час брифінгу журналістам голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк зазначив, що найбільше питань, які турбують представників чорнобильських організацій – це відсутність належного ставлення з боку працівників середньої ланки Пенсійного Фонду України у Львівській області та відділу соціального захисту населення. Тому з метою покращення рівня обслуговування населення було проведено навчання персоналу вищезазначених інстанцій.

„Михайло Костюк наголосив на категоричній недопустимості повторення неналежного обслуговування населення, в тому числі і чорнобильців, та попередив, що такі порушення будуть суворо каратися аж до звільнення з роботи”, - інформує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у Львові з 6 грудня триває безстрокова акція протесту чорнобильців, які виставили 5 наметів біля приміщення Львівської ОДА.

14 грудня в Україні з Указом Президента України «Про День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» від 10 листопада 2006 р. № 945/2006 встановлено День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС — день пам'яті в Україні. Ця дата відзначається щорічно у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

