У Львові відкриється перший Apple-магазин

Львів. 14 грудня. УНІАН. 17–18 грудня у Львові відкриється перший магазин iStore, офіційний роздрібний монобрендовий магазин техніки Apple в Україні. Про це повідомила прес-служба компанії.

Магазин відкриється у ТЦ «Опера Пасаж». Він матиме статус Apple Premium Reseller в Україні.

Крім власне продуктів Apple у магазині будуть представлені виробники аксесуарів для Mac, iPod, iPad та iPhone. Серед товарного асортименту зокрема будуть представлені акустичні системи, жорсткі диски, програмне забезпечення, сумки, чохли та навушники.

В Україні магазини iStore представлено в Києві, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі та Львові.

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