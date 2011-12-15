Рішення КС: В судах можна використовувати російську мову

Київ. 15 грудня. УНІАН. Конституційний Суд України дозволив використовувати у судах разом із державною регіональні мови і мови національних меншин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні КС, яке було ухвалено 13 грудня і оприлюднено сьогодні за поданням 54 народних депутатів.

”Підстав для визнання неконституційними положень частини 4, 5 статті 12 закону ”Про судовий устрій і статус суддів” про використання у судах разом із державною регіональних мов або мов національних меншин відповідно до Закону України ”Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин” у порядку, встановленому процесуальним законом, немає”, - зазначається у рішенні КС.

Народні депутати вважають, що положення, які вони оспорюють, суперечать ч.2 ст. 8 і ч.1 ст. 10 Конституції України, а також закону про ратифікацію Європейської хартії про регіональні мови або мови меншин.

Зокрема, як зазначається у поданні, даними актами передбачено, що регіональні мови або мови меншин у судах можуть застосовуватися у судовому процесі лише на території окремих судових округів і виключно в частині надання дозволу на подачу документів і доказів регіональними мовами або мовами меншин.

Водночас, із контексту ст. 12 закону ”Про судоустрій і статус суддів” витікає, що застосування у судовому процес усіх мов, визначених у законі Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, поширюється на територію усієї України без будь-яких обмежень, підкреслюють депутати.