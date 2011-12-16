У Львові „Фронт змін” провів мітинг

Львів. 16 грудня. УНІАН. Сьогодні у Львові біля пам’ятника Данилу Галицькому відбувся мітинг «Ми – європейці!» на підтримку євроінтеграційних процесів України. Захід відбувся напередодні саміту Україна-ЄС, який проходитиме у Києві 19 грудня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ЛОО політичної партії „Фронт змін”, з ініціативи якої було проведено захід.

«Україна має унікальний шанс стати частиною єдиного європейського простору. Ним потрібно скористатися, адже наступного шансу можна чекати десятиліттями, - заявив під час виступу депутат Львівської обласної ради від «Фронту Змін» Юрій Підлісний. - Ми не бажаємо чекати – ми хочемо жити в Європі, бо ми – європейці!»

На думку учасників мітингу, влада робить усе можливе, аби зірвати підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, бо не відповідає європейським стандартам.

«Шлях до проведення цього саміту і підписання угоди був тривалий і нелегкий. У травні цього року лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк домігся проведення парламентських слухань щодо зовнішнього вибору України. За підсумками цих слухань Верховна Рада ухвалила постанову, яка визначила курс України на євроінтеграцію. І зараз наше завдання – домогтися того, щоб українська влада його виконала і підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом», - сказав під час свого виступу депутат Львівської обласної ради від «Фронту Змін» Орест Шейка.

Керівник молодіжного крила ЛОО політичної партії «Фронт Змін» Юрій Баланюк підкреслив, що молодь України зробила свій вибір: «Ми хочемо жити в Європі, а не на задвірках цивілізації. Ми обираємо життя в демократичній Україні – Україні, де не принижують людей, де кожен може реалізувати себе, де поважають права громадян, де немає корупції і де перед законом всі рівні. І ми закликаємо владу, президента Януковича почути молодих: ми вимагаємо підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Це зробить наш поступ до Європи реальним, а не тільки на словах».

Учасники мітингу одностайно підтримали резолюцію, яку скерували до Львівської обласної державної адміністрації.