Ветерани УПА масово прописуються у Львові

Львів. 16 грудня. УНІАН. Сьогодні виконком Львівської міської ради вніс зміни до рішення«Про затвердження Положення про щомісячну доплату до пенсії ветеранам УПА».

Як зазначено в інформаційній довідці управління соціального захисту населення, у Львові розмір доплати ветеранам УПА становить 500 грн щомісячно при мінімальному розмірі пенсії 764 грн, що значно перевищує розмір доплат, які встановлені іншими місцевими бюджетами.

Як йдеться в рішенні виконкому, почастішали випадки, коли ветерани УПА, з метою отримання більших доплат, реєструються у Львові, але фактично проживають за попереднім місцем реєстрації. Призначення та виплата доплат за таких ситуацій є додатковим навантаженням на місцевий бюджет Львова.

Відповідно, управління соціального захисту звернулося до виконкому міста з пропозицією конкретизувати умови призначення доплат до пенсії ветеранам УПА за умови зміни місця їх реєстрації.

Отже, зміни, прийняті виконкомом, стосуються фактів переїзду та проживання, які відтепер повинні бути підтверджені довідкою про склад сім`ї, виданою відповідним львівським комунальним підприємством, що обслуговує житловий фонд та актом обстеження матеріально-побутових умов, складеним державними соціальними інспекторами відділу соціального захисту департаменту гуманітарної політики за місцем реєстрації

Крім цього, відтепер потрібно подавати довідку про неотримання відповідних виплат за попереднім місцем реєстрації.

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