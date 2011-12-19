На Львівщині одна людина вже померла від кору

Київ. 19 грудня. УНІАН. У Львівській області людина померла від кору. Про це повідомляє Державної санітарно-епідеміологічна служба.

У той же час у головному управлінні охорони здоров'я Львівської ОДА не стали підтверджувати інформацію ДержСЕС про летальний випадок, зазначивши, що місцева СЕС ще не має підтвердження смерті через зазначене захворювання.

За листопад-грудень станом на ранок 19 грудня було зафіксовано 617 випадків підозри захворювання на кір в 5 областях. Зокрема, у Львівській області зареєстровано 401 випадок, в Івано-Франківській - 185, у Рівненській- 12, у Волинській і Закарпатській - по 10.

У СЕС одною з причин такого зростання випадків хвороби вважають завезення кору з Європи, де наразі спостерігається значне зростання захворюваності.

За інформацією Європейського регіонального бюро ВООЗ із січня по жовтень у 42 країнах Європейського регіону зареєстровано понад 31 тис. випадків кору.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Олександр Аніщенко порадив українцям вакцинуватися і менше спілкуватися один з одним, щоб не заразитися на кір.

ТСН