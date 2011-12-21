У світі за рік загинуло 106 журналістів – ЗМІ

Київ. 21 грудня. УНІАН. Упродовж 2011 р. в світі загинуло щонайменше 106 журналістів. Понад 20 із них втратили життя під час висвітлення подій в арабських країнах.

Про це пише в сьогоднішньому номері “Україна молода” (№232 (4239)) з посиланням на дані організації зі штаб–квартирою в Женеві Press Emblem Campaign (PEC).

Ще понад сто журналістів зазнали нападів, залякувань, арештів та поранень у країнах цього регіону: Єгипті, Лівії, Сирії, Тунісі та Ємені.

Найбільш небезпечним, судячи зі звіту РЕС, фах журналіста є у Мексиці та Пакистані. У першій із цих країн впродовж року загинуло 12 журналістів, проте насправді ця цифра може бути значно більшою - у Мексиці, охопленій війною між наркомафією й урядовими військами, а також між різними мафіозними кланами, журналісти часто просто зникають безвісти. Щодо Пакистану, то там цього року загинуло 11 представників мас–медіа, більшість із яких працювали поблизу кордону з Афганістаном. У Лівії та Іраку, які поділили третю сходинку, вбито по 7 журналістів.

Також до списку найбільш небезпечних для репортерської праці країн увійшли Філіппіни, Бразилія, Гондурас (по 6 загиблих), Ємен (5) та Сомалі (4). Троє «акул пера» загинуло в Росії (це стільки ж, скільки в Афганістані, Єгипті, Індії та Перу). Є в цьому сумному переліку й Україна - у нашій державі РЕС зафіксувала загибель одного журналіста.

Як наголошують експерти організації, дві третини загиблих журналістів було вбито цілеспрямовано. Інші загинули під час розгону демонстрацій, у ході боїв, унаслідок вибуху мін, терактів тощо. Порівняно з 2010 роком, впродовж якого у світі загинуло 105 журналістів, ситуація майже не змінилася.

Разом з тим, за даними нью-йоркського Комітету захисту журналістів, у 2011 р. в світі при виконанні професійних обов’язків загинуло 43 працівники ЗМІ. Найбільш небезпечним у звіті комітету названо Пакистан, далі йдуть Лівія та Ірак. Очевидно, розбіжність у даних зумовлена тим, що фахівці КЗЖ підраховують винятково випадки, в яких не залишається підстав для сумнівів у загибелі журналіста під час виконання завдання, пише газета.