Львів. 22 грудня. УНІАН. Промисловий комплекс Львівщини наростив обсяги на 13,5% при програмному завданні – 5,5%. Як інформує прес-служба Львівської ОДА про це повідомив сьогодні під час засідання Колегії облдержадміністрації заступник начальника головного управління економіки та промислової політики облдержадміністрації В’ячеслав Голуб.

В’ячеслав Голуб зазначив, що завдання Програми з реалізації продукції виконано, її реалізовано понад 26,5 млрд. грн., або на 33,7% більше, ніж у 2010 році. Більш, ніж на третину зросло виробництво у галузях машинобудування, виробництва готових металевих виробів, целюлозно-паперового виробництва.

Також підприємства паливно-енергетичного комплексу видобули 1024,0 тис. тонн товарного вугілля (на 27,9% менше ніж у 2010 році), 111,3 тис. тонн нафти (на 2,7% більше), 703,7 млн. м3 природного газу (на 0,5% більше), виробив 1807,0 млн. кВт. год. електроенергії (на 1,9% більше).Завдання Програми виконано: на 71,9% – з видобутку вугілля, на 87,1% – з виробництва електроенергії, на 101,4% – з видобутку нафти.

Агропромисловий комплекс у 2011 році (у порівняльних цінах 2005 року) на 12,1% більше виробв валової сільськогосподарської продукції. Завдання Програми із загального обсягу виробництва валової продукції перевищено на 10,8 відсоткового пункта, в тому числі у галузі рослинництва – на 22,5 відсоткових пункти, проте у галузі тваринництва очікується невиконання на 0,9 відсоткового пункта.

У галузі рослинництва отримано приріст виробництва зерна на 56,7 %, цукрових буряків – на 20,2 %, картоплі – на 45 % та овочів – на 12,6 % проти рівня минулого року. У галузі тваринництва, через подальше скорочення поголів’я худоби та птиці, будуть меншими обсяги виробництва м'яса на 0,7 %, молока – на 4,1 % та яєць – на 6,3 %, тому завдання Програми щодо забезпечення динаміки зростання обсягів не буде виконано.