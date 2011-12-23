На Львівщині викрали пам'ятник Шевченку

Львів. 23 грудня. УНІАН. Депутати Львівської облради звернуться до прокуратури з проханням порушити кримінальну справу за фактом викрадення пам'ятника Тарасу Шевченку в селі Сопошин.

Так вирішила комісія з питань культури, історико-культурної спадщини, духовного відродження та ЗМІ на своєму засіданні, на якому розглянула звернення депутата Володимира Тістика щодо демонтажу, а фактично викрадення пам'ятника Шевченку в Сопошині.

Пам'ятник Тарасу Шевченко, про який йде мова, з 1971 року стояв на території господарського двору колишнього колгоспу ім. Т. Шевченка. Ще в липні цього року скульптура зникла - вивезли вночі.

Районна та обласна адміністрації намагаються не давати розвитку справі, пропонуючи компромісні варіанти для громади.

Незважаючи на те, що зниклий пам'ятник роботи відомого скульптора Володимира Одрехівського є пам'ятником монументального мистецтва, і Жовківська районна, і Львівська обласна міліція відмовили в порушенні кримінальної справи.

Статтею 26 Закону України "Про охорону культурної спадщини" передбачено, що перенесення (переміщення) пам'ятки місцевого значення здійснюється з письмового дозволу органу охорони культурної спадщини. Управління охорони культурної спадщини Львівської ОДА такого дозволу не давало.

За інформацією ЗМІ, пам"ятник Шевченку з Сопошина вивіз підприємець, який отримав майно господарського двору після розвалу колгоспу. При цьому підприємець стверджує , що мав намір відреставрувати пам"ятник, але той просто розвалився від старості.

Львівський портал

