У Львові святкуватимуть єврейську Хануку

Львів. 23 грудня. УНІАН. У Львові святкуватимуть єврейське свято Хануку.

Як повідомили організатори заходу, львів’яни та гості міста матимуть змогу скуштувати справжні єврейські смаколики 21 - 28 грудня у Галицькій Жидівській кнайпі "Під Золотою Розою", яка знаходиться на вул.. Староєврейській у Львові.

Довідка УНІАН

Ханука — юдейське свято чуда, свято перемоги у війні між

святістю і нечистотою.

Ханука («освячення», «новосілля») — свято святості і чистоти,

свято перемоги добра над злом, світла — над пітьмою, свято надії. Свято, яке вчить людей ніколи не впадати у розпач.