У Львові святкуватимуть єврейську Хануку
17:13, 23 грудня 2011Львів
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21 - 28 грудня у кнайпі "Під Золотою Розою"
Львів. 23 грудня. УНІАН. У Львові святкуватимуть єврейське свято Хануку.
Як повідомили організатори заходу, львів’яни та гості міста матимуть змогу скуштувати справжні єврейські смаколики 21 - 28 грудня у Галицькій Жидівській кнайпі "Під Золотою Розою", яка знаходиться на вул.. Староєврейській у Львові.
Довідка УНІАН
Ханука — юдейське свято чуда, свято перемоги у війні між
святістю і нечистотою.
Ханука («освячення», «новосілля») — свято святості і чистоти,
свято перемоги добра над злом, світла — над пітьмою, свято надії. Свято, яке вчить людей ніколи не впадати у розпач.
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