Головний міліціонер Львівщини за день провів 5 оперативних нарад

Львів. 4 січня. УНІАН. Новий очільник міліції Львівщини Олександр Рудяк 3 січня провів п‘ять оперативних нарад.

Як припустило у коментарі УНІАН джерело у міліцейському Главку області, яке повідомило цю інформацію, у такий спосіб керівник міліції Львівщини „вивчає професійні якості керівників підрозділів управлінського апарату”.

За припущенням джерела, це може вказувати на те, що слід очікувати кадрові зміни у львівській міліції.

Як повідомляв 3 січня сектор зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, на першій нараді керівник міліції Львівщини Олександр Рудяк наголосив на необхідності неухильного дотримання службової дисципліни. Також Рудяк попередив, що суворо каратиме тих, хто плямує честь міліцейського мундира недостойними вчинками. Генерал-майор міліції зауважив, що поява працівника міліції у нетверезому стані на робочому місці – це подія надзвичайна.

Окрім цього, керівник міліції Львівщини повідомив, що перший заступник начальника Главку та керівник Управління кадрового забезпечення подали рапорти на увільнення від займаних посад, проте їхнє прохання не було задоволено.