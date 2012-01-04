Діти із сходу України святкуватимуть Різдво на Львівщині

Львів. 4 січня. УНІАН. З 25 грудня 2011 року до 17 січня 2012 року у Львівській області перебуватимуть 1 040 дітей з різних куточків України та із-за кордону. Про це повідомила заступник начальника головного управління освіти і науки Львівської ОДА Богдана Біляк.

Зокрема на Львівщині перебувають 165 дітей із Донецької області, Миколаївської -159 дітей, Запорізької – 140, Херсонської – 110, Дніпропетровської – 84, Харківської – 67, Полтавської – 46, Луганської – 36, Одеської – 30, Волинської – 20, Рівненської – 20, Черкаської – 17 областей, АР Криму – 20, м. Києва – 39, Республіки Польща – 65, Республіки Білорусь – 22.

Під час перебування на Львівщині діти ознайомляться з українськими різдвяними традиціями галицьких родин, будуть учасниками Святої вечері, розучуватимуть колядки, щедрівки, різдвяні вітання, відвідуватимуть святкові богослужіння та Божественні Літургії у храмах області, зустрінуться з настоятелями храмів та монастирів.