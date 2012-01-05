На Львівщині виявив «Range Rover», який був у розшуку

Львів. 5 січня. УНІАН. Учора, 4 січня, під час несення служби на стаціонарному посту №1 «Великосілки» інспектори дорожньо-патрульної служби ДАІ за допомогою системи сканування «Рубіж» зупинили автомобіль марки «Range Rover», яким керував житель міста Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Даний автомобіль знаходиться в орієнтуванні на затримання (заявник – Державна виконавча служба Шевченківського районного управління юстиції).

Для проведення подальшої перевірки у даній справі даний автомобіль було поставлено на арештмайданчик у Кам’янко-Бузькому районі.