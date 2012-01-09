Львівські посадовці "заробили" на ремонті майже 500 тис. грн

Львів. 9 січня. УНІАН. Посадовці одного із львівських підприємств зловживаючи службовим становищем привласнили майже 500 тис. грн. Під час проведення ремонтів у приміщеннях підприємства спритники підробили акти виконаних робіт і безпідставно привласнили гроші.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Згодом з’ясувалося, що у травні 2010 року цим товариством було укладено договори із комерційними структурами щодо проведення ремонтних робіт у приміщеннях підприємства. На це виділили майже 500 тисяч гривень. Однак, попри те, що жодних ремонтів проведено не було, вже наступного місяця підприємливі чиновники оформили фіктивний акт виконаних підрядних робіт.

На підставі цих документів із рахунку товариства було перераховано чималу суму. Надалі ці гроші службовці просто привласнили.

Слідчим управлінням ГУ МВС України у Львівській області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення).

Розслідування справи триває.