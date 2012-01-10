На Львівщині голова сільської ради попався на хабарі
18:41, 10 січня 2012Львів
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Вимагав гроші від підприємця
Львівська область. 10 січня. УНІАН. На Львівщині за хабарництво правоохоронці затримали голову однієї із сільських рад Бродівського району області.
Як повідомили УНІАН в Управлінні Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області, „голова сільради вимагав та отримав у приміщенні робочого кабінету сільради від підприємця хабар в сумі 150 доларів США за укладення договору оренди нежитлового приміщення”.
Прокуратурою Бродівського району порушено кримінальну справу за ст.368 ч.2 КК України.
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