ДАІ шукає водія, який збив двох школярів і втік

Львів. 10 січня. УНІАН. У Львівській області невідомий водій, керуючи автомобілем «Ауді-80», збив двох пішоходів. ДТП сталося 9 січня о 20.00 у місті Мостиська на вулиці Шевченка. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Зокрема водій автомобіля збив двох учнів Мостиської середньої загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів. Після цього невстановлений водій на автомобілі з місця пригоди втік.

Унаслідок цієї автопригоди 16-річний пішохід отримав перелом пальців правої стопи, а у 15-річного – закритий перелом двох кісток ноги. Обох травмованих госпіталізовано у Мостиську клінічну центральну районну лікарню.

Оперативно-розшуковими заходами автомобіль було розшукано та доставлено у Мостиський райвідділ. Водій та місце його знаходження встановлюється. Свідків цієї ДТП закликають зголошуватися за номерами телефонів: 234 09 32 або 102.

