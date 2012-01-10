На Львівщині автобус в’їхав у дерево: 25 осіб травмовано

Львів. 10 січня. УНІАН. У Львівській області 59-річний водій рейсового автобуса Львів-Добротвір, не впорався з керуванням транспортного засобу, з’їхав з проїжджої частини дороги, де скоїв наїзд на дерево.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

За попередніми даними, унаслідок цієї автопригоди було травмовано 25 осіб, з них троє дітей.

Зараз за даним фактом ДТП триває слідство, яке повинне встановити обставини цієї аварії.

У водія взято кров на етанол.