Щодня у Львівському апеляційному суді реєструють дві тисячі справ

Львів. 7 лютого. УНІАН. Щодня у Львівському апеляційному адміністративному суді реєструють понад дві тисячі справ.

Протягом 2011 року на розгляд суддів Львівського апеляційного адміністративного суду (ЛААС) було передано 152 654 справи за апеляційними скаргами на рішення адміністративних судів першої інстанції. Загалом у провадженні ЛААС у 2011 році перебувало 222082 судові справи – повідомили УНІАН у прес-службі Львівського апеляційного адміністративного суду.

За підсумками 2011 року, кожному судді ЛААС в середньому передано понад 600 справ щомісячно. Кожен суддя в середньому постановив по 318 рішень на місяць.

У 2011 році судді Львівського апеляційного адміністративного суду постановили 80 660 судових рішень, з них задоволено 51 345 апеляційних скарг. Порівняно з аналогічним періодом 2010 року, продуктивність роботи суду збільшилась, завдяки, зокрема, поповненню суддівського корпусу ЛААС, адже у 2011 році до роботи в суді приступило п’ятеро новообраних суддів. На сьогодні у суді здійснюють правосуддя 29 суддів.

На початок 2012 року, нерозглянутими в суді залишалося понад 146 тисяч справ, на сьогодні щодня в суді реєструють понад 2000 адміністративних справ, - зазначається у повідомленні.