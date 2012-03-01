Зросли тарифи на водопостачання та водовідведення для населення

Київ. 1 березня. УНІАН. В Україні відсьогодні в середньому на 7,8% підвищуються тарифи на водопостачання та водовідведення для населення.

Таке рішення 10 лютого ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

Згідно з рішенням, Нацкомпослуг підвищила з 1 березня 2012 року 46 підприємствам тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для побутових споживачів.

Тарифи підвищено шляхом корегування «енергетичної складової».

За даними комісії, станом на 1 січня 2012 року в середньому по Україні тариф становив 4,24 грн./куб. м (зокрема водопостачання - 2,28 грн./куб. м, водовідведення - 1,96 грн./куб. м). Із 1 березня 2012 року середній тариф по Україні становитиме 4,57 грн./куб. м (зокрема водопостачання - 2,46 грн./куб. м, водовідведення - 2,11 грн./куб. м).