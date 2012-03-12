На Львівщині чоловік став жертвою ДТП у власній квартирі

Львівська область. 12 березня. УНІАН. У місті Сколе Львівської області 18-річний водій автомобіля «Міцубіші Паджеро» на тротуарі скоїв наїзд на пішохода і в’їхав у житловий будинок травмувавши власника однієї з квартир.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 10 березня близько 23.50 у місті Сколе на вулиці Д. Галицького. Водій автомобіля «Міцубіші Паджеро», 18-річний місцевий житель, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги, де на тротуарі збив пішохода - 32-річного львів’янина.

„Після наїзду на людину, водій автомобіля в’їхав у житловий будинок, вибивши при цьому стіну та потрапивши у квартиру, де в кімнаті знаходився 34-річний власник помешкання”, - зазначається у повідомленні.

Унаслідок ДТП водій автомобіля, пішохід та власник квартири потрапили у Сколівську центральну районну лікарню з травмами різного ступеню важкості.

За фактом ДТП триває перевірка.