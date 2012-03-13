Під стінами Львівської облради опозиція вимагає відставки Костюка

Львів. 13 березня. УНІАН. Сьогодні з 10.00 біля приміщення Львівської обласної ради, де відбувається сесійне засідання, зібралося більше тисячі представників опозиційних сил Львівщини, які вимагають відставки львівського губернатора Михайла Костюка.

Участь в протестній акції беруть представники обласних осередків політичних партій ВО «Свобода», «Фронт змін», «Батьківщина», НРУ, «Наша Україна», КУН, «УДАРу», а також низки громадських організацій.

Присутні тримають сотні прапорів із партійною символікою та плакати з написами наступного змісту: «Костюк, геть руки від львівських підприємців!», «Ні – захопленню львівського бізнесу!», «Костюк планує знищити 400 підприємств», «Під прицілом Костюка 600 підприємців!», «У Сокальському районі влада нищить перевізників», «У Радехівському районі звільняють неугодних працівників культури».

Акція проходить під барабанний бій і скандування „Ганьба!” та „Геть Костюка!”.

В цей час у сесійній залі відбувається сесія Львівської обласної ради, на якій розглядають питання про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області за 2011 рік. Депутати вже перейшли до обговорення питання про висловлення недовіри голові Львівської облдержадміністрації Михайлові Костюку.

У своєму виступі на сесійному засіданні голова фракції ВО „Свобода” Ірина Сех заявила, що „керівництво Львівської обласної державної адміністрації не має реального впливу на ситуацію в області, не керує соціально-економічними процесами в регіоні та не здатне забезпечити належне управління виконанням, як делегованих Львівською обласною радою повноважень, так і функцій покладених на обласну державну адміністрацію як місцевих орган виконавчої влади”.

„Глибокий аналіз виконання показників Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області за 2011 рік та реальний стан справ в економіці та соціально-культурній сфері області змушує говорити про те, що на сьогодні керівництво обласної державної адміністрації не має реального впливу на ситуацію в області, не керує соціально-економічними процесами в регіоні”, - наголосила депутат.

Після завершення обговорення, планується голосування за висловлення недовіри губернатору Львівщини.

Однак, самого голови Львівської ОДА Михайла Костюка у сесійній залі немає, замість себе він делегував на засідання чотирьох начальників управлінь ОДА та заступника голови Львівської ОДА Івана Стефанишина.

Сьогодні паралельно з акцією об’єднаної опозиції під стінами обласної ради під прапорами Партії регіонів проходила акція представників Львівської обласної організації ВГМО «Молоді регіони» під гаслом «РозКОДуйтеся від расизму!». Близько 250 представників від Молоді регіонів закликали депутатів обласної ради до конструктивної роботи „замість політичного популізму”.

Виступи промовців-регіоналів опозиція заглушила свистом та вигуками „Ганьба!” і „Яничарів геть!”.

Політичні опоненти були розділені щільними кордонами міліції і турнікетами. Після того, як барабанний бій опозиції заглушив акцію регіоналів – вони завершили свої виступи і розійшлися. Обійшлося без сутичок.

Присутні на площі учасники протестної акції продовжуть скандувати „Костюка геть!” і очікують на голосування депутатів щодо висловлення недовіри губернатору.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проходить сесія Львівської облради, на якій першим питанням у порядку денному стоїть питання про звіт голови Львівської ОДА та висловлення йому недовіри.