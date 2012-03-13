Опозиція Львівщини вимагає від облради недовіри губернатору

Львів. 13 березня. УНІАН. Об’єднана опозиція Львівщини вимагає від Львівської обласної ради висловити недовіру голові облдержадміністрації Михайлу КОСТЮКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, на сесії облради під час розгляду питання звіту ОДА про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівщини голова обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ оприлюднив відповідну заяву об`єднаної опозиції Львівщини.

У заяві, яку підписали голови обласних організацій ВО «Свобода», «Фронту Змін», «Батьківщини», НРУ, «Нашої України», КУН, УДАР, Української партії та інших, депутатів облради закликають «оцінити роботу обласної державної адміністрації за вказаний період незадовільно та висловити недовіру голові Львівської обласної державної адміністрації Михайлу КОСТЮКУ».

«Ми, опозиційні сили Львівщини, проаналізувавши звіт про роботу ОДА за 2011 рік і враховуючи зростання безробіття в області, несвоєчасність виплат заробітної плати, нижчі темпи зростання заробітної плати, порівняно з іншими областями, зростання частки правопорушень, недофінансування обласних програм, зменшення обсягів місцевого виробництва і заміну його імпортним товаром, посилення тиску на ЗМІ, творчу інтелігенцію, підприємців, місцевих депутатів і громадських діячів, закликаємо депутатів Львівської обласної ради оцінити роботу обласної державної адміністрації за вказаний період незадовільно та висловити недовіру М.КОСТЮКУ», - йдеться у заяві.

Автори заяви наголошують, що «незадовільна оцінка діяльності Львівської ОДА - це незадовільна оцінка всьому антиукраїнському та непрофесійному режиму ЯНУКОВИЧА».

Після оприлюднення заяви депутати перейшли до таємного голосування за висловлення недовіри голові Львівської ОДА.