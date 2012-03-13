Пшонка представить у Львові нового прокурора області

Львів. 13 березня. УНІАН. Завтра у Львові Генеральний прокурор України Віктор Пшонка проведе нараду з питань підвищення ролі прокурорів у координаційній діяльності та представить колективу новопризначеного прокурора Львівської області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, заходи відбудуться 14 березня об 11.00 у прокуратурі Львівської області (м.Львів пр. Шевченка, 17/19) за участі усіх прокурорів обласного рівня, керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів Львівщини, а також представників засобів масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний прокурор України Віктор Пшонка призначив прокурором Львівської області Олега Андрійовича Василенка, звільнивши його з посади прокурора Сумської області.

Віталія Васильовича Ковбасюка, який до цього очолював прокуратуру Львівської області, призначено першим заступником Дніпровського екологічного прокурора.