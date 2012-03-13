Депутати Львівської облради висловили недовіру губернатору

Львів. 13 березня. УНІАН. Депутати Львівської обласної ради від об’єднаної опозиції Львівщини більшістю висловили недовіру голові Львівської ОДА Михайлу Костюку. За це сьогодні під час сесійного засідання таємним голосуванням проголосувало 74 депутати із 104 присутніх, проти - 20, утрималось – 9, 1 бюлетень визнано недійсним. Відтак, рішення скерують Президенту України, який згідно із законодавством має розглянути це рішення та дати обґрунтовану відповідь обласній раді.

Депутати також ухвалили звернення до Генерального прокурора України В. Пшонки, в якому просять з’ясувати законність суміщення посад голови облдержадміністрації Михайла Костюка та отримання коштів на приватному підприємстві.



У рішенні також йдеться, що звіт голови обласної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області за 2011 рік та Програми "Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів" за 2010 - 2011 рік взяти до відома.

Роботу голови Львівської обласної державної адміністрації щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області за 2011, Програми "Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів" за 2010 - 2011 рік, делегованих обласною радою повноважень щодо забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, сприяння інвестиційної діяльності на території області визнати незадовільною.

Обласній державній адміністрації відповідно до делегованих радою повноважень, територіальним представництвам центральних органів виконавчої влади в області спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити у 2012 році вирішений нагальних господарських і соціальних проблем у 2011 році та виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2012 рік, інших обласних бюджетних програм.