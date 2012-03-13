Львівський губернатор розцінює висловлену недовіру, як „популізм”

Львів. 13 березня. УНІАН. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло КОСТЮК розцінює висловлення йому недовіри депутатами обласної ради як „чистий популізм”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу, коментуючи результати таємного голосування депутатів Львівської облради щодо висловлення йому недовіри.

За словами губернатора, голосування депутатів Львівської обласної ради – це чистої води популізм, який абсолютно не впливає на темп роботи як обласної державної адміністрації загалом, так і голови зокрема.

«Таке голосування стимулює мене ще більш інтенсивно працювати, зокрема, на розробкою регіональних програм розвитку Львівщини», - сказав М.КОСТЮК.

«Ті емоції, які були сьогодні у стінах облради під час сесійного засідання, час розставить на свої місця. Час покаже, яка саме сила ініціювала ці події і кому вони були вигідними», - зазначив губернатор.

М.КОСТЮК також зазначив, що із сьогоднішніх подій на сесії виніс „три позитивні емоції”.

«По-перше, події у раді показали, що на Львівщині справді є свобода слова і жодного тиску ані на журналістів, ані на ЗМІ, ані на громадські організації у нас немає. Є воля, волевиявлення і слововиявлення. По-друге: у залі Львівської облради справді панує непростий клімат, але я зрозумів, що більшість депутатів налаштовані конструктивно і вони це сьогодні продемонстрували. На жаль, є частина популістів, які повертають усе з ніг на голову і навпаки, озвучують цифри, вирвані із контексту та ті, які нічим не підкріплені. І по-третє - ця ситуація надає мені сили і впевненості, що треба йти вперед, формувати програми розвитку регіону, переглядати уже діючі програми та вносити у них елементи сучасності й іти з ними до наших громадян», - сказав М.КОСТЮК.

Голова Львівської ОДА наголосив, що якщо у залі Львівської облради і надалі «пануватиме популізм», то область звертатиметься до центральних органів влади та реалізовуватиме ці програми через інші механізми.

Як повідомляв УНІАН, за висловлення недовіри голові Львівської ОДА М.КОСТЮКУ проголосували 74 депутати облради зі 104 присутніх. Проти - 20, утрималось 9, один бюлетень визнано недійсним.

Рішення буде передано Президенту України, який, згідно із законодавством, має розглянути його і дати обґрунтовану відповідь облраді.