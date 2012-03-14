Представлення нового прокурора Львівської області

14 березня 2012 року, у Львові Генеральний прокурор України Віктор Пшонка проведе нараду з питань підвищення ролі прокурорів у координаційній діяльності та представить колективу новопризначеного прокурора Львівської області

Заплановані заходи, відбудуться 14 березня в 11.00 год. у прокуратурі Львівської області (м.Львів пр. Шевченка, 17/19) за участі усіх прокурорів обласного рівня, керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органів Львівщини, а також представників засобів масової інформації.

Акредитація представників ЗМІ здійснюється до 18.00 год. 13 березня 2012 року.

Контактний номер телефону: 097-562-75-50 прес-секретар прокурора Львівської області Мар'яна Гайовська.