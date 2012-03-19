У Львові вибухнув «сланцевий» скандал

Львів. 19 березня. УНІАН. Львівська облрада не дала своєї згоди на розробку родовищ сланцевого газу Олевського родовища, яке проходить по території області, не зважаючи на те, що раніше заявляла про підтримку проектів з розробки сланцевого газу, – повідомило сьогодні видання «Хімпром».

Своє рішення облрада мотивувала невиконанням компанією «Нафтогаз Україна» своїх фінансових зобов'язань перед областю в минулому році.

У розробку родовищ сланцевого газу сподівалися залучити $ 100 млн інвестицій, зараз за дозвіл розробляти родовища проголосували всього лише 18 депутатів при 59 необхідних.

Депутати мають претензії до НАК «Нафтогаз Україна» у зв'язку з невиконанням компанією зобов'язань перед областю. Зокрема, не виконані в повному обсязі капвкладення в розвиток інфраструктури області, рекультивація земель і не вирішено питання сплати податків структурними підрозділами компанії в місцевий бюджет.

З ініціативою не давати дозволу на розробку родовищ виступила лідер фракції партії "Всеукраїнське об'єднання" Свобода "в облраді Ірина Сех.

«Державна служба геології і надр Україні без узгодження з громадськістю почала роздавати права на видобуток сланцевого газу на території Львівської області. Тому депутати ініціюватимуть скликання позачергової сесії для розгляду цього питання », – заявила Ірина Сех, яка також очолює екологічну комісію Львівської облради.

За її словами, видобуток сланцевого газу може загрожувати міні-землетрусами та повенями.

Мабуть, місцева влада розраховувала, що вона також буде отримувати дохід від сланцевих проектів. Однак, місцеві депутати не готові чекати 3-5 років, поки будуть проходити геологічна розвідка і пробні буріння свердловин. Вони вирішили поторгуватися з центральною владою, щоб отримати гроші вже зараз.

Як зазначила Ірина Сех, незважаючи на те, що протягом 2011 року Львівська облрада відмовлявся узгоджувати включення Олеського родовища в«Перелік ділянок надр, які можуть передаватися за угодами про розподіл продукції», Верховна Рада в листопаді 2011 року внесла зміни в Закон України«Про угоди про розподіл продукції», яким скасувала цей список і таким чином усунула місцеві громади від прийняття рішень про погодження на розробку надр. «Це фактично дозволило владі самостійно вирішувати долю територій та їх розподіл для видобутку сланцевого газу», – наголосила Ірина Сех.

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