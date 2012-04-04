Трускавець матиме свою фан-зону на Євро-2012

Львівська область. 4 квітня. УНІАН. Місто Трускавець на Львівщині матиме свою фан-зону на Євро-2012.

Як повідомив УНІАН виконавчий директор Львівського регіонального відділення Асоціації міст України Василь Абаімов, матчі Євро-2012 можна буде переглядати і у неофіційній фан-зоні у Трускавці.

«Не обов’язково приїздити до Львова. Фан-зона дозволить мешканцям міста, прилеглих територій а також відпочиваючим на курорті відчути атмосферу футбольного свята. З владою міста все погоджено. Визначено місце розташування майданчика для вболівальників. Загалом трускавецька фан-зона вміщатиме 4 тисячі осіб», - розповів Василь Абаімов.

Як повідомляв УНІАН, офіційна фан-зона розміщуватиметься у центрі Львова на проспекті Свободи. Її відкриття заплановане на 7 червня цього року. Євро-2012 стартує 8 червня.



