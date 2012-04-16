На Львівщині підприємства боргують зарплату працівникам



Львів. 16 квітня. УНІАН. Територіальна державна інспекція з питань праці у Львівській області повідомляє про негативну тенденцію в частині ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати підприємствами міста Львова, зокрема найбільш проблемними підприємствами-боржниками.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, до вказаної категорії підприємств-боржників, відносяться - Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, ТзОВ СУРП «Технобуд», ДАП «Львівські авіалінії», ДП МОУ «Монтажник-Львів», ПАТ Фірма «Нафтогазбуд», ЗАТ «Автонавантажувач», ПрАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас».

«Ці підприємства – це підприємства, на яких за результатами проведених інспекцією перевірок встановлено суми боргу від 200 тис. грн. до декількох мільйонів. Зазначені підприємства складають левову частку боргу – понад третину суми заборгованості з виплати заробітної плати по області», - наголошується у повідомленні.

За 2011 рік та 2 місяці поточного року складено 110 протоколів про адміністративні правопорушення; внесено 123 подання про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності; за невиконання приписів винесено 153 постанови в порядку ст. 188-6 КУпАП з накладенням штрафу на загальну суму 149 тис.грн.; 207 матеріалів перевірок скеровано в органи прокуратури для відповідного реагування, по деяких підприємствах порушені кримінальні справи, як приклад – ЛНДРТІ, ТзОВ СУРП «Технобуд», ДП МОУ «Монтажник-Львів».

«Незважаючи на весь комплекс застосованих заходів заборгованість із виплати заробітної плати і надалі має місце. Така ситуація призводить до порушення конституційних прав працівників на оплату праці, зумовлює написання працівниками скарг з питань невиплати їм заробітної плати та загалом, визначає негативне місце Львівщини на фоні інших регіонів України», - зазначила у коментарі агентству начальник Територіальної державної інспекції з питань праці у Львівській області Оксана Завада.

