Львівські школярі ночували в аеропорту Варшави бо їм не дали віз

Варшава. 24 квітня. УНІАН. 14 школярів з України минулого тижня ночували в аеропорту Варшави через відмову Прикордонної служби Польщі видати їм одноденні візи, з якими вони мали легально в’їхати до країни та чекати вильоту у готелі, а не в транзитній зоні аеропорту.

Про це кореспондента УНІАН у Польщі сьогодні повідомив прес-секретар польської національної авіакомпанії LOT Лєшек Хожевський, зауваживши, що не знає, чому українці не отримали візи.

Співрозмовник агентства заявив, що авіакомпанія надала українським школярам усе що могла для нічлігу у транзитній зоні столичного аеропорту.

«Те, що могли, ми їм надали: покривала, подушки, їжу, але, на жаль, до наступного дня вони повинні були залишитися там», - сказав він.

За словами Л.Хожевського, повітряне судно, яким українці летіли з Торонто, мав «досить серйозну поломку», через яку прилетів до Варшави на кілька годин пізніше, ніж мав прибути за розкладом, і через це вони не встигли на літак до Львова.

Л.Хожевський повідомив, що пасажири рейсу можуть подавати компанії заявки на отримання компенсації за затримку вильоту та запізнення до місця призначення.

Прес-секретар зазначив, що сума відшкодування за годину затримки становить від «кількох десятків до кількох сотень євро». При цьому Л.Хожевський припустив, що LOT не платитиме додаткову компенсацію за незручності під час ночівлі в аеропорту. «Якщо щось є незалежне від авіалінії, як наприклад те, що прикордонники не видають візи, то, боюсь, що ні... Це як у випадку поганої погоди, авіалінія не несе відповідальності за блискавки», - сказав співрозмовник агентства.

Л.Хожевський підкреслив, що LOT не має жодного впливу на рішення польської прикордонної служби, котра вирішує кого впускати в країну, а кого ні. «Це прикордонні правила. Як кажуть, наша хата скраю, ми мусимо підпорядкуватися цим обмеженням», - резюмував прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, українська газета ”Сегодня” написала про інцидент з 14 львівськими школярами, які були змушені добу чекати вильоту з Варшави до Львова у транзитній зоні варшавського аеропорту через запізнення рейсу LOT, яким вони летіли з Канади. Діти мали повернутися додому ще 19 квітня в обід, а прилетіли тільки 21 квітня ввечері.

За інформацією видання, 14 учнів 7-10 класів львівської класичної гімназії добу просиділи у варшавському аеропорту через затримку рейсу - дітей не поселили в готель, вони спали прямо на підлозі в залі очікування.

Матраців підліткам не дали - тільки маленькі подушки і ковдри.

За словами матері одного зі школярів Світлани Кривун, спочатку на добу затримався рейс Торонто-Варшава нібито через несправність літака польських авіаліній. У Канаді дітей поселили в готель і нагодували. Після прильоту до Варшави їм оголосили, що їхній літак на Львів уже відлетів, і вони полетять додому тільки наступного дня, 21 квітня.