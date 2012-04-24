Партійці Львівської „Батьківщини” оголошують голодування



Львів. 24 квітня. УНІАН. З 25 квітня активісти Львівської обласної організації ВО „Батьківщина” оголошують добровільне і безстрокове голодування на знак солідарності зі своїм лідером Юлією Тимошенко.

Про це повідомив УНІАН голова ЛОО ВО „Батьківщина” Роман Ілик.

«Зараз вирішуємо усі організаційні питання, аби уже завтра розпочати голодування. Кілька наметів „Батьківщини” плануємо розмістити у центрі Львова – на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку”, - зазначив Р.Ілик.

Він також зазначив, що є ініціатором даної акції і з 25 квітня разом з кількома партійцями розпочне безстрокове голодування.

За його словами, у такий спосіб партійці «Батьківщини» протестуватимуть проти нелюдського та жорстокого поводження з Ю.Тимошенко.

«У таких ситуаціях ми не маємо права стояти осторонь або казати іншим, що робити. Це вже за межею якоїсь навіть чоловічої, я б сказав, гідності. Я поважаю цього політика, цю сильну та вольову жінку, яку не вдасться нікому зламати, і хочу бути з нею солідарний. Вона повинна відчувати, що вона не одна, - сказав Р.Ілик. - Кожен повинен сьогодні задуматися над тим, як проявити своє ставлення до влади. Не можна ігнорувати те, що відбувається. Не заради Тимошенко, заради себе. Ми маємо дітей, як дивитися їм у вічі? Вдавати, що все добре і ми приймаємо те, що відбувається в країні?».

На думку Р.Ілика, аби відволікти увагу від того, що насправді відбувається у Качанівській колонії, влада розповсюдила фальшиве відео.

«Якщо режим хоче спростувати факти фізичного насилля над Юлією Тимошенко, то хай оприлюднить відео, як її доставляли із колонії у лікарню. Це ніщо інше як цинічна та примітивна помста у стилі нинішньої правлячої верхівки», - зазначив лідер Львівської «Батьківщини».

Заявку на проведення безстрокової акції голодування у центрі Львова представники львівської „Батьківщини” подадуть до міської ради завтра вранці.