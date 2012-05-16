У Львові від смороду дохнуть тварини

Львів. 16 травня. УНІАН. Сьогодні у садибі мешканця львівської вулиці Старознесенська, 157 Василя Яйка здохли двоє гусей та порося. Чоловік стверджує , що все це через ядучий сморід, який поширюється від стічних викидів заводу «Ензим», що розташований неподалік. Пан Василь одразу звернувся в міліцію. Також на місце виїхали експерти з Львіводоканалу, екологічної та ветеринарної служб для проведення експертизи. Результат її будуть відомі через кілька днів, повідомила прес-служба ЛОО «Україна Соборна».

Юрій Кужелюк, депутат по округу, де стався цей прикрий випадок, повідомив, що з цього приводу уже сьогодні збиралася екологічна комісія Львівської міськради і вирішила спонукати міського голову застосовувати негайні дії щодо врегулювання ситуації із заводом «Ензим».

«Люди в районі вулиць Старознесенської, Богданівської та інших, які розташовані близько до «Ензиму», просто задихаються. Вони розповідають, що відчиняти вікна практично неможливо, такий ядучий повсюди сморід. Питання з «Ензимом» тягнеться уже не один рік. Але зараз дійшло до критичної точки і не тільки депутати з екологічної комісії, а й усі інші будуть звертатися до міського голови , щоб вирішити це питання. Адже сьогодні мруть тварини, а завтра може стати погано людині», - сказав Юрій Кужелюк.

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