ВО «Свобода» розпочинає цілодобове пікетування Львівської ОДА

Львів. 3 липня. УНІАН. ВО «Свобода» оголосила у Львові національну мобілізацію і розпочинає цілодобове пікетування Львівської облдержадміністрації у відповідь на ухвалений закон про засади державної мовної політики.

Як повідомила УНІАН прес-секретар облорганізації ВО «Свобода» Леся Федів, у ці хвилини біля ОДА збираються представники ВО «Свобода», встановлюють намети. Серед них присутні депутати Львівської міської та обласної рад – «свободовці».

Як сказала Л.Федів, ВО «Свобода» закликає усіх жителів Львівщини долучитися до цілодобової акції протесту і розраховує, що зберуться сотні львів’ян.

«Окупанти відкрито пішли війною на Україну та українців, і ми їм дамо гідну відсіч», - заявила голова облорганізації ВО «Свобода» Ірина Сех.