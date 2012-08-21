На Львівській залізниці стадо корів затримало рух вантажного поїзда

Львів. 21 серпня. УНІАН. 20 серпня на станції „Клесів” Львівської залізниці стадо корів, яке переходило залізничну колію, спричинило затримку руху вантажного поїзда на 25 хвилин.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України на Львівській залізниці, в чергову частину міліції лінійного відділу на станції Сарни надійшло повідомлення про те, що біля станції «Клесів» машиніст вантажного поїзда № 4331 застосував термінове гальмування, бо через колію переходили корови. Однак наїзд на стадо попередити не вдалося, і поїзд смертельно травмував одну корову.

Як зазначили в управлінні, стоянка вантажного поїзда склала 25 хв.