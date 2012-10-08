Міліція порушила кримінальну справу за фактом побиття Чорновол

Київ. 8 жовтня. УНІАН. У Львівській області міліція порушила кримінальну справу за фактом побиття невідомими особами журналістки і кандидата в народні депутати Тетяни Чорновол та її довіреної особи.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, уточнивши, що справу порушено за ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В МВС нагадали, що до міліції по телефону надійшло повідомлення про використання невідомими особами агітаційних матеріалів з неправдивими даними стосовно Т.Чорновол.

Зокрема, сама Т.Чорновол повідомила міліції, що у селі Мшана Городоцького району Львівщини, куди вона приїхала разом зі своїм помічником, виявила три автомобілі, з яких невідомі особи розповсюджували агітаційні матеріали наклепницького змісту. При спробі з`ясувати походження фальшивих листівок до неї було застосовано фізичну силу, заявила кандидат у депутати.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які вчинили протиправні дії, а також з’ясовують, де саме було надруковано агітаційні матеріали, поінформували в МВС.

Разом з тим міліція очікує результатів експертизи судмедекспертів щодо визначення ступеня тяжкості отриманих Т.Чорновол тілесних ушкоджень.

Як повідомлялося, раніше Т.Чорновол заявила, що на 120-му окрузі на Львівщині, в якому вона балотується, було випущено 100 тисяч фальшивих листівок нібито від її імені з проханням перерахувати гроші на її виборчу кампанію на невідомий їй рахунок.