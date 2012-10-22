В Україні з 26 жовтня очікується різке похолодання зі снігом

Київ. 22 жовтня. УНІАН. Із 26 жовтня в Україні очікується різке похолодання зі снігом та сильним вітром, що триватиме орієнтовно до 1 листопада, після чого знову потеплішає до 7-12 градусів тепла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

Зокрема, за його словами, такий спокійний характер погоди, який є на сьогодні в Україні, збережеться ще впродовж 23-25 жовтня, але 23 і 24 жовтня вже пройдуть невеликі дощі на півночі країни. Очікується, що до 25 жовтня температура вночі буде 3-8 градусів тепла, на півдні - до 13 градусів тепла, денна температур – 10-15 градусів тепла.

Однак з 26 жовтня очікується різка зміна погодних умов через переміщення з Балканського регіону на територію України холодного арктичного повітря. Прогнозується, що погіршення погодних умов розпочнеться з західних областей України, де 26 жовтня пройдуть дощі, які перейдуть в мокрий сніг, і температура вдень опуститься до 4-10 градусів тепла, в той час як на решті території України ще зберігатиметься 11-16 градусів тепла.

Впродовж 27-28 жовтня похолодання пошириться на всю територію України за винятком Криму та Приазов’я, і температура вночі опуститься до 0-5 градусів морозу, а вдень – 1-6 градусів тепла.

При цьому передбачаються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Найбільш інтенсивні вони будуть в Одеській, Миколаївській, Вінницькій областях, півдні Київської області, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. В даних регіонах можливе навіть утворення снігового покриву, сказав М.Кульбіда. Водночас сніг не очікується в Криму, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, додав він.

Також, за словами М.Кульбіди, опади в Україні супроводжуватимуться штормовими вітрами 15-20 метрів на секунду.

29-30 жовтня синоптики прогнозують послаблення опадів, а вже з 1 листопада - суттєве підвищення температури повітря.

«За нашими оцінками, починаючи вже з 1 листопада, особливо 2-3 листопада, можна очікувати підвищення температури достатньо суттєве», - зазначив М.Кульбіда.

За його словами, з перших чисел листопада температура вночі підніметься до 4-9 градусів тепла, вдень – до плюс 7-12 градусів.