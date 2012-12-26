Завтра в Україні очікуються дощі

Київ. 26 грудня. УНІАН. Завтра вночі у західних та північних областях очікуються дощі з мокрим снігом, вдень в Україні, крім крайнього півдня, Приазов`я та більшості західних областей - невеликі дощі.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У центральних, південних та східних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вночі в Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південних областях до 8°; в Криму вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

У Київській області у четвер вночі дощі з мокрим снігом, вдень невеликі дощі. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві - вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.