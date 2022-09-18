Чотирьох людей госпіталізували, ще чотирьом місцевим із легкими травмами надали допомогу на місці.

Через негоду на Сумщині загинула одна людина, ще вісім отримали травми.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Буринь. Наслідки непогоди станом на 20:00: близько 20 приватних будинків залишились без даху, у кількох - зруйновані стіни. Пошкоджено АЗС та ряд нежитлових приміщень та автомобілів, пошкоджено лінію електропередач. У електропідстанцію влучила блискавка. Чотири лінії по 110кВ знеструмлені", - розповів він.

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Відтак, близько 10 тис. абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв'язку.

За словами Живицького, наразі відновлювальні роботи тривають, а протягом кількох годин більшість абонентів знову будуть підключені до мережі.

"Внаслідок стихійного лиха одна людина загинула, на неї впала стіна. Вісім чоловік травмовано, серед яких: двоє людей з травмами середньої тяжкості у місцевій лікарні, одна жінка з переломом руки у Сумах, 2-х місячна дитина без свідомості у стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Ще чотирьом людям з легкими травмами надана медична допомога без госпіталізації", - зазначив голова ОВА.

Він додав, що наразі на місці події працюють аварійні бригади рятувальників та енергетиків, а також працівники департаменту цивільного захисту населення Сумської ОВА.

"Забезпечується евакуація населення, яке цього потребує, та ведуться ремонтні роботи", - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше було відомо, що через негоду на Сумщині близько 20 приватних будинків лишилися без даху, є постраждалі.