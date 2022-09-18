Через негоду на Сумщині загинула одна людина, ще вісім отримали травми.
Про це у Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Буринь. Наслідки непогоди станом на 20:00: близько 20 приватних будинків залишились без даху, у кількох - зруйновані стіни. Пошкоджено АЗС та ряд нежитлових приміщень та автомобілів, пошкоджено лінію електропередач. У електропідстанцію влучила блискавка. Чотири лінії по 110кВ знеструмлені", - розповів він.
Відтак, близько 10 тис. абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв'язку.
За словами Живицького, наразі відновлювальні роботи тривають, а протягом кількох годин більшість абонентів знову будуть підключені до мережі.
"Внаслідок стихійного лиха одна людина загинула, на неї впала стіна. Вісім чоловік травмовано, серед яких: двоє людей з травмами середньої тяжкості у місцевій лікарні, одна жінка з переломом руки у Сумах, 2-х місячна дитина без свідомості у стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Ще чотирьом людям з легкими травмами надана медична допомога без госпіталізації", - зазначив голова ОВА.
Він додав, що наразі на місці події працюють аварійні бригади рятувальників та енергетиків, а також працівники департаменту цивільного захисту населення Сумської ОВА.
"Забезпечується евакуація населення, яке цього потребує, та ведуться ремонтні роботи", - уточнив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше було відомо, що через негоду на Сумщині близько 20 приватних будинків лишилися без даху, є постраждалі.