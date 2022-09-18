Стріляли з САУ, мінометів.

На Сумщині російські окупанти обстріляли три громади.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він зазначає, що з 13:20 росіяни обстрілювали Середино-Будську громаду з мінометів і було 5 прильотів.

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Живицький повідомив, що в Білопільській громаді о 15:20 був мінометний обстріл − 14 мін. Він додав, що в одному з сіл громади пошкоджено приватний будинок мирних мешканців, вибиті шибки у кількох будинках та пошкоджено автомобіль.

"Шалигінська громада: після 16:00 ворог здійснював обстріл із САУ − 15 прильотів. Внаслідок обстрілу у людей в сіннику згоріло близько 2 тонн сіна", - повідомив голова Сумської ОВА.

Живицький зазначає, що в усіх випадках - без людських жертв.

Нагадаємо, на Сумщині чоловік працював на окупантів та забезпечував їх продуктами. Упродовж березня під час тимчасової окупації населених пунктів Охтирського району місцевий мешканець добровільно допомагав ворожим військам.

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