Цієї ночі Черкаси стали найхолоднішим містом Європи: температура впала до -29º (карта)

За останні 30 років спостережень таких сильних морозів у місті у другій половині лютого не було.

Черкаси побили свій власний попередній рекорд / Фото ua.depositphotos.com

Минулої ночі над східною частиною Черкащини виникла унікальна синоптична ситуація: відбулося поєднання осередку холоду зі сходу та вихолоджувальної дії антициклону із заходу на фоні малохмарної та маловітряної погоди.

Про це повідомив голова Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань на своїй сторінці в Facebook.

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"Температура знизилася до -25º, а у Черкасах до -29,3º, які знову стали найхолоднішим містом не тільки України, а й центральної Європи", - написав він.

Синоптик зазначив, що таким чином було оновлено попередній рекорд мінімальної температури -27,5º, який тримався з 2003 року.

За останні 30 років спостережень таких сильних морозів у другій половині лютого не було.

За прогнозом, у найближчу добу морози дещо послабнуть: вночі -12º...-17º, місцями -22º...24º, вдень -5º...-10º, але це короткочасне підвищення температури, оскільки до нас поспішає черговий осередок холоду.

Карта температур по Україні / Укргідрометцентр

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