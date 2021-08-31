Мисливці за ураганами зняли зсередини око руйнівного урагану "Іда".

У США мисливці за ураганами зняли на відео око урагану "Іда".

Ролик вони опублікували на своїй сторінці в Facebook.

"Команда двічі пролетіла крізь епіцентр урагану, коли він досяг суші", - йдеться в повідомленні.

"Приголомшливі кадри", "Феноменально", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, ураган "Іда", який може стати найпотужнішим в історії американського штату Луїзіана за останні півтора століття, досяг узбережжя США 29 серпня.

Примітно, що шторм налетів на узбережжя Луїзіани у 16-ту річницю урагану "Катріна", який призвів до загибелі 1833 осіб і збитку на суму понад 100 млрд доларів.

Американське місто Новий Орлеан залишилося знеструмленим через ураган. У великому місті працюють тільки генератори. Без світла залишилися два мільйони жителів. Через знеструмлені насоси почалися проблеми з питною водою.

Коли шторм досяг берега, швидкість вітру досягала 240 км/год.

Вже відомо про одного загиблого в результаті стихії.

Чим далі "Іда" рухається вглиб суші, тим більше зменшується швидкість вітру: наразі вона становить 155 км/год, тепер це шторм першої категорії.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден пообіцяв Луїзіані федеральну допомогу для ліквідації наслідків стихії. Попередньо збиток оцінили в 40 мільярдів доларів.

Автор: Катерина Лиманська