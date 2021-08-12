Поштовхи відчувалися і в Індонезії.

Землетрус магнітудою 7,2 стався біля берегів Філіппін.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".

Як повідомляється, потужний землетрус стався за 66 км на південний схід від Філіппінського муніципалітету Бобон.

За попередніми даними, гіпоцентр залягав на глибині 50 км.

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Як повідомляється, поштовхи від землетрусу на Філіппінах відчувалися в центральній частині Індонезії.

За даними агентства, попередження про цунамі не було оголошено, оскільки підземні поштовхи не призвели до утворення потенційно небезпечних хвиль.

Нагадаємо, наприкінці липня біля берегів Аляски стався потужний землетрус, магнітуда якого склала 8,2. Тоді була оголошена загроза цунамі.

На початку липня в Таджикистані зафіксували сильний землетрус, зруйновані будинки, серед населення були загиблі й поранені.

Епіцентр землетрусу знаходився в 165 км на північний схід від Душанбе і в 21 км на схід від Раштського району. Сила підземних поштовхів в епіцентрі склала 5-6 балів, в Душанбе 2-3 бали.

Тоді внаслідок підземних поштовхів у чотирьох селах зруйновано 19 будинків. Загинули 5 осіб, двоє неповнолітніх отримали поранення.

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Автор: Катерина Лиманська