Японське метеорологічне агентство попереджає про зливи та штормові вітри.

В Японії видали розпорядження про евакуацію близько 300 200 осіб через тайфун Лупіт.

Про небезпеку попереджають жителів префектур Хіросіма, Сімане та Ехіме, передає ANI. Японські авіалінії скасували понад 60 рейсів у південно-східній частині країни.

Як повідомляє The Japan Times, шторм уже досяг острова Кюсю, а рано вранці в понеділок, 9 серпня, - міста Куре у префектурі Хіросіма, після чого перетворився на позатропічний циклон.

Японське метеорологічне агентство попереджає про зливи та штормові вітри. Очікується, що циклон переміститься в Японське море та призведе до сильних дощів і вітрів у західних, східних і північних районах Японії у вівторок.

Окрім того, агентство випустило попередження про рясні опади в місті Китахіросіма і загрозу повені.

Очікується, що кількість опадів досягне 300 міліметрів у регіоні Токай і від 100 до 180 мм на інших територіях країни, зокрема, в регіонах Канто і Кінсай, упродовж 24 годин до ранку вівторка.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова