Загадковий зсув Японії: дослідники встановили несподівані наслідки потужного землетрусу

Підземні поштовхи разом із цунамі забрали близько 20 тисяч життів.

Вчені з'ясували, що сейсмічні хвилі від руйнівного землетрусу 2011 року в Японії досягли ядра Землі, відбилися від нього і повернулися назад, спровокувавши другий епізод зміщення тектонічних плит, пише Interesting Engineering. Унаслідок цього територія країни змістилася на схід ще на кілька міліметрів.

За даними дослідників, нещодавно виявлена подія сталася приблизно через 16 хвилин після землетрусу магнітудою 9,0, відомого як Тохоку-Окі, який стався біля північно-східного узбережжя Японії. Сейсмічні хвилі подолали близько 5 800 кілометрів у надрах планети, відбилися від рідкого зовнішнього ядра Землі та повернулися до її поверхні, зазначають фахівці.

Схоже, що саме ці хвилі спричинили рух уздовж основних меж тектонічних плит навколо Японії, викликавши масштабну сейсмічну подію, яка залишалася непоміченою протягом багатьох років.

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Отримані результати допомогли пояснити загадковий сигнал, зафіксований японською мережею GPS-станцій невдовзі після землетрусу. Станції по всій країні майже одночасно зареєстрували раптове зміщення на схід, хоча жодного відомого афтершоку в цей момент не було.

Загадковий сигнал нарешті отримав пояснення

Землетрус Тохоку-Окі 2011 року вважається одним із найпотужніших за всю історію спостережень. Разом із викликаним ним цунамі він забрав близько 20 тисяч життів і забезпечив учених одним із найповніших наборів даних про землетруси. Проте навіть через роки один із фрагментів інформації продовжував бентежити науковців. GPS-станції зафіксували синхронне зміщення території Японії на схід, яке не відповідало жодній відомій активності афтершоків.

"Зазвичай ми спостерігаємо подібне зміщення, коли відбувається реальний землетрус. Але в цьому випадку на той момент не було відомо про жоден афтершок, тому це викликало у нас значний інтерес", – пояснила геофізикиня Чиказького університету Суньйон Пак, яка є провідною авторкою дослідження.

Науковці відкинули кілька можливих пояснень, зокрема підводний зсув ґрунту та повільний рух розлому. Натомість вони дійшли висновку, що сейсмічна енергія від основного землетрусу проникла глибоко в надра Землі, досягла зовнішнього ядра, відбилася від нього й повернулася до земної кори.

Коли хвилі повернулися, вони спровокували додаткове ковзання вздовж меж тектонічних плит, що оточують Японію. Дослідники припускають, що потужні поштовхи основного землетрусу могли послабити ці розломи, зробивши їх більш вразливими до подальших зміщень.

Наслідки "відскоку" від ядра Землі

За оцінками вчених, виявлена подія охопила територію протяжністю близько 3 000 кілометрів, що робить її наймасштабнішою за площею сейсмічною подією, коли-небудь зареєстрованою.

Підраховано, що вона вивільнила енергію, співставну із землетрусом магнітудою 7,5. Крім того, процес охопив одразу кілька великих меж тектонічних плит, зокрема Тихоокеансько-Охотську та Філіппінсько-Євразійську.

Науковці давно знали, що сейсмічні хвилі здатні поширюватися крізь Землю та відбиватися від її глибинних структур. Однак це перший задокументований випадок, коли такі відбиті хвилі, ймовірно, спровокували зміщення тектонічних плит поблизу поверхні.

"Це вражає, адже йдеться про безпрецедентні масштаби – як за протяжністю, так і за площею. Крім того, ми маємо справу з раніше невідомим джерелом сейсмічної небезпеки", – зазначила Пак.

Відкриття може змінити уявлення вчених про великі землетруси та їхні довготривалі наслідки.

"Це свідчить про те, що потужні землетруси можуть впливати на розломи навіть після того, як основні поштовхи вже завершилися", – додала дослідниця.

Автори роботи наголошують, що їхні результати демонструють, наскільки багато невідомого залишається у поведінці великих землетрусів та у складній взаємодії між сейсмічними хвилями й тектонічними плитами.

Напруга на знаменитому розломі в Америці досягла найвищого рівня за 1000 років: чим це небезпечно

Нагадаємо, за словами дослідників, розлом Сан-Андреас і зона розлому Сан-Хасінто досягли найвищих рівнів напруги за останні 1000 років. Це змушує науковців замислитися над тим, коли відбудеться наступне "велике землетрус" у Каліфорнії. Йдеться, що напруга, яка зазвичай вивільняється під час великих землетрусів, продовжує наростати, бо з моменту останнього "великого розриву" минуло 160 років.

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